DAX-FLASH: Leichte Kursgewinne - Analyst: Optimismus fehl am Platz

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung an den US-Börsen am Freitagabend dürfte auch dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn etwas Auftrieb geben.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,23 Prozent höher auf 12 088 Punkte. Marktbestimmendes Thema ist und bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der Dow Jones Industrial hatte sich am Freitag in der zweiten Handelshälfte von anfänglichen Verlusten erholt und war zum Schluss noch ins Plus gedreht. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Market sprach von "Optimismus am Markt, dass die USA und China weiter miteinander verhandeln und eine Eskalation des Handelsstreits vermieden werden könnte". Er hielt diesen Optimismus jedoch für fehl am Platz angesichts des zuletzt wieder härteren Tonfalls auf beiden Seiten./bek/jha/