DAX-FLASH: Leichte Gewinne erwartet - US-Zinsentscheidung am Abend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch erneut die Rückeroberung der Marke von 12 400 Punkten versuchen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp ein Drittelprozent höher auf 12 409 Punkte.



Tags zuvor hatte er seinen jüngsten Rückschlag bei 12 322 Punkten gestoppt und wieder nach oben gedreht.

Leichten Schwung geben am Morgen die starken Festlandbörsen in China. An der Wall Street kam der Dow Jones Industrial derweil etwas weiter von seinem Rekordhoch zurück.

Im Fokus steht die US-Leitzinsentscheidung am Abend. Eine Erhöhung gilt für Börsianer als ausgemacht, wichtig sind vor allem die Signale für den weiteren Kurs der Fed.