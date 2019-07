DAX-FLASH: Leichte Gewinne erwartet - 12600 Punkte bleiben im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei weiter recht freundlicher Stimmung nach dem G20-Gipfel wird der Dax am Dienstag leicht im Plus erwartet.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,27 Prozent höher auf 12 555 Punkte.

Nach dem "Waffenstillstand" im Handelskrieg zwischen den USA und China war der Dax tags zuvor in den ersten Handelsminuten bis auf 12 619 Punkte gesprungen und hatte damit den höchsten Stand seit August 2018 erreicht. Wie später auch dem Dow Jones Industrial fehlten nach der ersten Euphorie jedoch die Anschlusskäufe. Der S&P 500 schaffte zwar ein weiteres Rekordhoch, auch ihm ging jedoch schnell die Luft aus.

Die Anleger wissen, dass sie das Thema Handelsstreit so schnell nicht loslässt. Kurz nach dem Burgfrieden mit China erhöhen die USA schon wieder den Druck auf die Europäische Union (EU). Die Regierung von Präsident Donald Trump droht wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit weiteren milliardenschweren Sonderzöllen. Auch politische Krisen bleiben präsent: In der Krise mit dem Iran haben die USA die Führung in Teheran eindringlich vor der angedrohten Anreicherung von Uran gewarnt. In Hongkong drohte Regierungschefin Carrie Lam nach der zeitweisen Besetzung des Parlaments Demonstranten mit Konsequenzen./ag/mis