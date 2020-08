DAX-FLASH: Leichte Gewinne vor Konjunktursignalen aus der Eurozone

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch am letzten Handelstag der Woche fort.



Nach dem Rücksetzer des Dax am Vortag dürfte dieser am Freitag zum Handelsbeginn wieder leicht zulegen. Wieviel die Kursgewinne wert sind, könnte sich schon kurz nach dem Start zeigen, wenn Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone veröffentlicht werden. Diese gelten als konjunkturelle Frühindikatoren.

Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 906 Punkte und damit 0,6 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Damit bewegt sich der Leitindex weiter in der Spanne von etwa 12 750 bis 13 100 Zählern. Am Vortag hatten aus Sicht von Börsianern enttäuschende Signale der US-Notenbank Fed die Aktienmärkte belastet.

Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind derweil kursstützend: Der Dow Jones Index hatte es am Vorabend nach Verlusten wieder in grünes Terrain geschafft und in Tokio, Schanghai, Hongkong und Seoul legten die Börsen ebenfalls zu./bek/jha/