DAX-FLASH: Leichte Gewinne - Bayer mit mauem Ausblick für 2021 im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt weiter ohne klaren Trend.



Nach leichten Verlusten zur Wochenmitte zeichnen sich am Donnerstag wieder kleinere Gewinne ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung 0,4 Prozent höher auf 12 814 Punkte. Orientierungsmarke nach oben bleibt die 50-Tage-Linie knapp unter 12 900 Punkten. An der Wall Street konnten sich der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Abend von diesem Deckel befreien.

Im Dax steht insbesondere Bayer mit den Zielen für 2021 im Fokus, die ebenfalls am Abend veröffentlicht wurden. Analyst Keyur Parekh von Goldman Sachs rechnet nun mit sinkenden Markterwartungen im prozentual zweistelligen Ausmaß. Die Investmentbank HSBC strich bereits ihre Kaufempfehlung./ag/jha/