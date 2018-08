DAX-FLASH: Leichte Erholung vom Sechswochentief erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rückschlag winkt dem Dax am Dienstag zunächst eine leichte Erholung: Zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,29 Prozent höher auf 12 395 Punkte.



Belastet durch den Kurseinbruch des Indexschwergewichts Bayer und die Türkei-Krise war er mit 12 323 Punkten tags zuvor auf ein Sechswochentief abgetaucht.

Massive Verluste in der türkischen Lira hätten Erinnerungen an die Schuldenkrise in der Eurozone mitsamt der Furcht vor Zahlungsausfällen wachgerufen, erklärte Marktanalyst David Madden von CMC Markets UK. Hintergrund sind die Spannungen zwischen den USA und der Türkei.

Inzwischen konnte sich die Lira aber etwas stabilisieren. An der Tokioter Börse griffen die Anleger nach dem jüngsten Rutsch am Morgen wieder zu. Chinas Aktienmärkte litten indes unter schwächeren Wirtschaftsdaten.

In Deutschland stehen am Morgen noch vor Handelsstart Wachstumsdaten für das zweite Quartal im Fokus. Ökonomen rechnen im Schnitt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,4 Prozent gegenüber dem ersten Vierteljahr./ag/fba