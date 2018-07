DAX-FLASH: Leichte Erholung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Leichte Kursgewinne zeichnen sich am Dienstag zum Auftakt am deutschen Aktienmarkt ab.



Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,54 Prozent höher auf 12 618 Punkte. Damit schließt sich der Dax den Vorgaben aus Asien-Pazifik an, wo sich eine freundliche Tendenz durchsetzte. Vor allem in China setzte sich die Erholung mit Schwung fort.

Im frühen Handel könnte sich der Blick der Investoren der Konjunktur in der Eurozone zuwenden. Die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone im Juli könnten Aufschluss darüber geben, ob und wie sehr der internationale Handelskonflikt die Stimmung unter den Einkäufern in Unternehmen belastet hat. Die Umfragen gelten als Frühindikatoren für die Nachfrage der Unternehmen in den kommenden Monaten. Am Nachmittag folgen die entsprechenden Daten in den USA.

In den kommenden Tagen dürften die Quartalszahlen der Unternehmen immer mehr das Aktiengeschäft bestimmen. Am Dienstag ist die Agenda noch vergleichsweise übersichtlich./bek/fba