DAX-FLASH: Leichte Abgaben - Keine guten Vorzeichen für ifo-Index

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen.



Nach dem leichten Anstieg des Leitindex Dax am Vortag werden am Mittwoch im frühen Handel überschaubare Abgaben erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start um 0,16 Prozent niedriger auf 15 880 Punkte. Seit dem Rekordhoch von Mitte August bei über 16 000 Punkten bewegt sich der Dax unter starken Schwankungen um die Marke von 15 800 Zählern.

Im Verlauf des Vormittags könnte der ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat August für Bewegung sorgen. Die Aussichten für die Stimmung in den Unternehmen seien nicht vielversprechend, schrieb Analyst Stefan Mütze von der Landesbank Helaba. "Die wieder stärkere Angst, dass die Delta-Variante des Coronavirus zu weiteren Schließungen von wichtigen asiatischen Handelshäfen oder auch zu Lockdowns führt, bremst die Stimmung". Auch die näher rückende Bundestagswahl bringe Unsicherheit mit sich./bek/stk