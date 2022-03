DAX-FLASH: Leicht im Minus - Weiterhin keine Panik am Aktienmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich wegen des Ukraine-Kriegs ein weiterer Tag mit Kursverlusten an. Allerdings halten sich die Einbußen weiterhin in Grenzen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsstart auf 14 368 Punkte und damit 0,64 Prozent tiefer als zum Ende des Xetra-Handels vom Montag.

Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex vor allem wegen der verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland um bis zu rund drei Prozent gefallen, konnte das Minus im Handelsverlauf allerdings auf weniger als ein Prozent eindämmen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am Donnerstag büßte der Dax damit bis zum Montagabend etwas mehr als ein Prozent ein./zb/jha/