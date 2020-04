DAX-FLASH: Kurse steigen - Hinweise auf Lockerungen mehren sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz schwacher Konjunkturdaten haben Anleger am Donnerstag mehr Zutrauen gefasst.



Der Dax baute am Nachmittag die Gewinne aus und stieg zuletzt um 1,5 Prozent auf 10 574 Punkte. Das war der höchste Stand seit Wochenbeginn. Händler verwiesen zur Begründung auf sich mehrende Hinweise auf Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 1,3 Prozent auf 2871 Zähler vor.

Am Vormittag hatten schwache Konjunkturdaten die Stimmung an der Börse noch gedämpft. Prognosen für das Verbrauchervertrauen in Deutschland im Mai und der Einkaufsmanagerindex im April hatten die ohnehin niedrigen Erwartungen noch unterboten. Der Dax hatte daraufhin zeitweise Verluste erlitten./bek/he