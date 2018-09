DAX-FLASH: Kleine Gewinne nach Woche der Stabilisierung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Woche der Stabilisierung auf niedrigem Niveau dürfte der Dax mit leichten Kursgewinnen in den Freitagshandel gehen.



Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,30 Punkte höher auf 12 095 Punkte. Für die zu Ende gehende Woche zeichnete sich ein Plus von knapp einem Prozent ab. Nach herben Verlusten in der ersten Septemberwoche hat sich der Leitindex zuletzt über etwa 11 900 Zählern stabilisiert.

Die Vorgaben sind am Freitag überwiegend positiv. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Vortag nach dem Handelsschluss in Deutschland noch leicht zugelegt. In Asien-Pazifik stiegen die Kurse ebenfalls. Konjunkturdaten aus China fielen uneinheitlich aus: Während die Investitionen enttäuschten, konnten die Industrieproduktion und der Einzelhandel überzeugen.

Kurz vor dem Wochenende steht auch in den USA am Nachmittag eine ganze Reihe von Konjunkturdaten auf den Agenda. Bislang hatte sich der Handelsstreit zwischen den USA und China noch nicht in schwächeren Wachstumszahlen niedergeschlagen./bek/fba