DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - Pendelt weiter um 200-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag zunächst weiter kaum vom Fleck kommen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn nahezu unverändert auf 12 767 Punkte.



Der Dax pendelt aktuell auf Richtungssuche um seine 200-Tage-Linie bei 12 737 Punkten. Sie läuft aktuell seitwärts und zeugt - trotz teils heftiger Schwankungen - von einem grundsätzlich trendlosen Markt.

"Die Lage an den Finanzmärkten scheint sich zunächst weiter zu beruhigen", erklärte Experte Ralf Umlauf von der Helaba. "Abwarten heißt wohl die Devise, denn die neue Regierung in Rom birgt Konfliktpotenzial für die Eurozone und der Regierungswechsel in Madrid sorgt zudem für Verunsicherung über den zukünftigen Kurs Spaniens."

Am Vormittag stehen die Einkaufsmanagerindizes des Dienstleistungssektors auf der Agenda. Laut Umlauf sind dabei vor allem die Daten aus Spanien und Italien von Interesse./ag/fba