DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die starken Kursgewinne vom Vortag zunächst verteidigen: Der Broker IG Markets taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn leicht im Plus auf 11 694 Punkte.



Zu Wochenbeginn war er mit bis zu 11 706 Punkten wieder fast an seine einfache 200-Tage-Linie herangelaufen, die ihn Mitte des Vormonats aufgehalten hatte.

Vom Brexit-Chaos lassen sich die Anleger zunächst nicht mehr aus der Ruhe bringen: Dem Parlament in London war es auch im zweiten Anlauf nicht gelungen, sich auf eine Alternative zum Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May zu einigen. Das Unterhaus lehnte am Montagabend alle vier zur Abstimmung stehenden Vorschläge ab. Das Risiko eines chaotischen Ausstiegs aus der Europäischen Union am 12. April ist damit gestiegen. An diesem Dienstag soll in einer Marathon-Sitzung erneut nach einem Ausweg gesucht werden./ag/mis