DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnet sich am Donnerstag zunächst kaum Bewegung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 2 Punkte tiefer auf 11 445 Punkte.





Tags zuvor hatte der Dax seinen Widerstandsbereich um 11 500 Punkte angelaufen und damit auch die in der Vorwoche aufgerissene Kurslücke geschlossen. Hier wurde die laufende Erholung zunächst ausgebremst. So bleibt für den Vormonat eine immer noch tiefrote Bilanz von minus 6,5 Prozent, nachdem das Minus zwischenzeitlich bei fast 10 Prozent lag.