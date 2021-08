DAX-FLASH: Kaum bewegt vor Corona-Beratungen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegen.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt prozentual unverändert auf 15 746 Punkte. Am Vortag war er erneut bis an seinen Mitte Juli aufgestellten Rekord von 15 810 Zählern herangelaufen, dieser bleibt aber eine hohe Hürde. Für einen Sprung darüber könnten nötige Impulse am Dienstag nochmals von der Berichtssaison kommen - mit finalen Zahlen unter anderem von Munich Re .

Am Markt hieß es am Morgen, die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus bleibe das zentrale Thema, das Anleger derzeit international bei ihren Investments hemmt. Der Dow Jones Industrial konnte am Vorabend in New York keinen neuen Rekord aufstellen und in Asien blieb das Börsenbild durchwachsen. Der Corona-Kurs in Deutschland für den Herbst gehört am Dienstag zu den zentralen Themen anstehender Beratungen von Bund und Ländern.

Die Commerzbank führte die gehemmte Risikobereitschaft auch weiter auf die Perspektive einer bald strafferen US-Geldpolitik zurück. Am Vortag hätten die Aussagen zweier Mitglieder der US-Notenbank die Erwartung gestärkt, dass die Drosselung der Anleihenkäufe eher früher als später beginnen werde. Der Präsident der regionalen Atlanta-Fed, Raphael Bostic, plädiere demnach dafür, vielleicht schon nach einem weiteren guten Monat am US-Arbeitsmarkt die Wertpapierkäufe einzuschränken./tih/jha/