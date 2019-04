DAX-FLASH: Innehalten vor Quartalsberichten aus den USA

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag wie schon zum Wochenbeginn unter der Marke von 12 000 Punkten verharren.



Vom Broker IG wurde der Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent niedriger auf 11 932 Punkte taxiert. Eine Fortsetzung der Rally der vergangenen Woche zeichnete sich somit zunächst nicht ab.

"Die asiatischen Börsen erleben eine lustlose Sitzung, und an Europas Märkten dürfte es am Morgen ähnlich zugehen", schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets in einem Marktkommentar. In Tokio, Schanghai und Seoul pendelten die Aktienindizes um ihre Schlusskurse von tags zuvor.

Investoren könnten sich kurz vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichte in den USA zurückhalten. "Eine enttäuschende Berichtssaison mit rückläufigen Gewinnen könnte ein potenzieller Auslöser einer neuen Welle nach unten sein", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Im weiteren Verlauf der Woche stehen erste Quartalszahlen von Delta Air Lines und den Banken Wells Fargo und JPMorgan auf der Agenda./bek/fba