DAX-FLASH: Index zieht an - Schwacher Euro und Powell-Aussagen stützen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag nach einem lange richtungslosen Verlauf deutlich angezogen.



In der letzten halben Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex 0,89 Prozent auf 12 672,36 Punkte und beschleunigte damit seine jüngste Erholung. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 schüttelte mit immerhin plus 0,32 Prozent seine vorherige Lethargie ebenfalls ab.