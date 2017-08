DAX-FLASH: Index taucht kurz unter 12 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Mix aus Nordkorea-Krise und schwach gestarteten US-Börsen hat den Dax am Donnerstag kurz unter die Marke von 12 000 Punkten gedrückt.



Der Leitindex weitete seine Verluste im Tagesverlauf aus und stand am Nachmittag im Tief kurz bei 11 999,39 Punkten. Er kehrte aber schnell über die psychologisch wichtige Marke zurück. Zuletzt notierte der Dax noch 1,19 Prozent im Minus bei 12 009,71 Punkten.