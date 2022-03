DAX-FLASH: Index rutscht weiter ab - Ukrainisches Atomkraftwerk unter Beschuss

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Freitag nach einem Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk durch russische Truppen die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zweieinhalb Stunden vor Handelsstart auf 13 361 Punkte und damit 2,46 Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag. Am Donnerstag war der deutsche Leitindex am späten Nachmittag unter Druck geraten und mit einem Minus von etwas mehr als zwei Prozent aus dem Handel gegangen. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine summieren sich die Verluste damit inzwischen auf etwas mehr als sechs Prozent.

In der Nacht auf Freitag sorgte ein Feuer auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja für Alarmstimmung. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss durch russische Panzer. "Europa muss jetzt aufwachen", sagte Selenskyj in einer am Freitag bei Telegram veröffentlichten Videobotschaft. Die Ukraine forderte die Schließung des Luftraums. Der britische Premier Boris Johnson sprach von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen./zb/stk