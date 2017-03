DAX-FLASH: Index fällt wieder deutlich unter 12 000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Dax haben am Mittwochmittag wieder die Kräfte verlassen.



Nachdem der deutsche Leitindex am Morgen noch bis auf 12 017 Punkte geklettert war, rutschte er zuletzt wieder auf 0,14 Prozent ins Minus auf 11 949,80 Punkte. Damit verlief ein Test der runden Marke von 12 000 Punkten erneut erfolglos. Der Dax bleibt geprägt von der starken Adidas-Aktie , die dem Leitindex bei plus 7,4 Prozent zuletzt rund 25 Punkte beisteuerte. In der Spitze hatte sie gut 9 Prozent gewonnen./tih/ag/mis