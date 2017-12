DAX-FLASH: Index fällt unter 12 900 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Freitag nach freundlichem Start klar ins Minus abgetaucht.



Zuletzt fiel der Leitindex um etwa 1 Prozent auf 12 896,67 Punkte, womit er erstmals seit gut 2 Wochen wieder unter der Marke von 12 900 Zählern stand. Der Dax konnte damit nicht der guten Entwicklung an der Wall Street vom Vorabend folgen. Ein Händler sprach davon, dass Anleger hierzulande derzeit keine Risiken eingingen. Die Märkte in Europa leiden schon länger unter dem starken Euro und der politischen Unsicherheit über eine neue Regierung in Deutschland.