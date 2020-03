DAX-FLASH: Index dürfte kaum verändert in den neuen Handelstag starten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nach den deutlichen Verlusten am abgelaufenen Handelstag kaum verändert starten.



Der Broker IG taxierte den Dax am späten Mittwochabend bei 8455 Punkten und damit 0,16 Prozent über dem Schlussstand im Xetra-Hauptgeschäft. Allerdings haben derzeit Tendenzen am Aktienmarkt nicht nur in Deutschland meist nur für kurze Zeit Bestand.

Der Dow Jones war am Mittwoch mit einem Abschlag von mehr als sechs Prozent aus dem Handel gegangen, hatte zum Schluss des Geschäfts in Europa aber noch mehr verloren. Der US-Senat verabschiedete mit deutlicher Mehrheit ein erstes milliardenschweres Hilfspaket, mit dem die Folgen der Coronavirus-Epidemie abgefedert werden sollen.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge diskutierte der Rat der EZB in einer Krisenkonferenz mögliche Maßnahmen. Es gab zunächst allerdings weder eine offizielle Bestätigung der Zusammenkunft noch Aussagen zu den besprochenen Punkten./he