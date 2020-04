DAX-FLASH: Index behauptet sich nach stundenlanger Störung klar im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag nach einer stundenlagen technischen Störung seine frühen Gewinne behauptet.



Der Handel war schon nach einer halben Handelsstunde zum Erliegen gekommen und blieb dann stundenlang unterbrochen. Die Deutsche Börse als Börsenbetreiber konnte die Probleme erst am frühen Nachmittag lösen. Als dies der Fall war, bewegte sich der Leitindex weiter in seinen Bahnen des frühen Handels. Zuletzt kletterte er um 1,5 Prozent auf 10 722,94 Punkte mit den 4,8 Prozent höheren Wirecard -Aktien als Spitzenreiter und MTU mit einem Abschlag von 4 Prozent am Indexende./tih/jha/