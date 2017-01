DAX-FLASH: Index auf Jahreshoch - US-Börsen legen vor Trump-Pressekonferenz zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem lange Zeit zögerlichen Handelsverlauf hat sich der Dax am Mittwoch mit Rückenwind freundlicher US-Börsen doch noch deutlicher ins Plus vorgearbeitet.



Der Leitindex erreichte am Nachmittag kurz nach Börsenstart in New York bei 11 676 Punkten seinen bisher höchsten Stand in diesem noch jungen Jahr. Mit zuletzt 0,70 Prozent Plus auf 11 664,93 Punkte setzte er sich deutlicher von der in den vergangenen Tagen umkämpften Marke von 11 600 Punkten ab.