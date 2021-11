DAX-FLASH: Guter Start erwartet - Optionsverfall an den Terminbörsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Gewinn von 0,4 Prozent könnte der Dax am Freitag wieder fast an seinen Vortagesrekord von 16 290 Punkten heran rücken. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp gut zwei Stunden vor Handelsstart auf 16 281 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax seine inzwischen siebenwöchige Rally nach plus 7,5 Prozent mit einem weiteren Höchststand gekrönt.

Der Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnert an den monatlichen Optionsverfall an den Terminbörsen, der zu größeren Schwankungen führen könnte. Marken mit großen Positionen sieht er in diesem Zusammenhang im Dax bei 16 100 Punkten und im Eurostoxx 50 bei 4400 Punkten.

Insgesamt konstatiert Altmann weiter großen Optimismus. "Es überwiegt unverändert die Meinung, dass die Weihnachtsrally noch weiter laufen kann", sagte er./ag/stk