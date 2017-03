DAX-FLASH: Gewinne bröckeln ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewinne im Dax sind am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten und dem US-Börsenstart abgebröckelt.



Zuletzt lag der deutsche Leitindex nur noch mit 0,18 Prozent im Plus bei 12 000,28 Punkten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial an der Wall Street gab seine Anfangsgewinne rasch ab, so dass auch hier zuletzt nur noch ein Plus von 0,25 Prozent zu Buche stand. Am Markt gilt eine Zinserhöhung durch die Notenbank Fed am Mittwoch als sicher, wobei von einem Plus von 0,25 Prozentpunkten ausgegangen wird. Inzwischen gilt aber auch ein aggressiver Schritt um 0,5 Prozentpunkte nicht mehr als ausgeschlossen.

Die Arbeitsmarktdaten fielen wie erwartet stark aus. Der Beschäftigungsaufbau im Februar sei solide gewesen und die Jahresrate bei den Stundenlöhnen von 2,8 Prozent im Jahresvergleich relativ hoch, kommentierte Analyst Bernd Krampen von der NordLB./ck/mis/stw