DAX-FLASH: Freundlicher Start in den Börsenmonat Oktober

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Börsenmonat Oktober dürfte mit steigenden Kursen beginnen.



"Am Aktienmarkt ist die Risikobereitschaft zurück. Die Mehrheit der Anleger geht weiterhin von einer Lösung der politischen Themen Handelskonflikt und Brexit aus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Broker QC Partners in einem Marktkommentar. Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt einen Gewinn von 0,38 Prozent auf 12 476 Punkte.

An den fernöstlichen Börsen hat sich derweil ebenfalls eine freundliche Stimmung breitgemacht: In Tokio, Sydney und Seoul legten die Kurse zu. In China wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt. An der Wall Street hatten Investoren am Vortag vor allem bei Titeln aus der Technologiebranche zugegriffen.

Ob der Optimismus der Anleger berechtigt ist, könnte sich im Verlaufe des Tages erweisen, wenn Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie der Eurozone und in den USA für den Monat September veröffentlicht werden./bek/jha/