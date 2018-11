DAX-FLASH: Fed treibt Dax an - G20-Gipfel könnte Kurse wieder bremsen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein vorsichtigeres Vorgehen der US-Notenbank bei künftigen Leitzinserhöhungen dürfte den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag anschieben.



Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung gut ein halbes Prozent höher auf 11 360 Punkte. Damit würde der Leitindex jedoch wie schon in den vergangenen Tagen unter einem Widerstand bei 11 400 Zählern verbleiben.

"Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen unserer Zinserhöhungen unsicher sind", hatte Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend gesagt und betont, es könne bis zu ein Jahr oder länger dauern, bis die Wirkungen sichtbar würden. Dies interpretierten Börsianer so, dass eine Zinspause im kommenden Jahr möglich ist. Der Dow Jones Industrial legte daraufhin nach dem Handelsschluss am deutschen Markt um rund 1,7 Prozent zu.

Immer stärker in den Fokus dürfte nun der kurz bevorstehende G20-Gipfel in Buenos Aires rücken, der am Freitag und Samstag stattfindet. Allzu hoch dürften die Erwartungen an den Finanzmärkten nicht sein. "Bestenfalls einigen sich US-Präsident Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping auf einen Waffenstillstand im Handelskrieg", sagte Chefanalyst Frank Häusler von Vontobel. Das könne zumindest eine Deeskalation einleiten.

Von einem fortdauernden Handelskrieg dürfte vor allem die Autobranche leiden, sagte Häusler. Die konjunkturellen Folgen des Streits könnten zudem den Energie- und Rohstoffsektor in Mitleidenschaft ziehen./bek/fba