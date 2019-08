DAX-FLASH: Etwas erholt in die neue Woche

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax zum Auftakt am Montag eine vorsichtige Erholung ab.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,41 Prozent höher auf 11 742 Punkte.

Die Vorgaben aus China sind positiv, ebenso wie die Indikation für den Dow Jones Industrial . In Japan ist die Börse am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

"Die große Verkaufswelle ist erst einmal vorbei. Wir sehen nun eine Seitwärtsbewegung mit starken Schwankungen auf beiden Seiten", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Morgenkommentar. Am Freitag hatte der Dax nicht zuletzt wegen der politischen Krise in Italien deutlich tiefer geschlossen und auch auf Wochensicht kräftig eingebüßt.

Das Thema Italien bleibt im Fokus der Anleger, während die Berichtssaison hierzulande allmählich auf die Zielgerade biegt. Am Montag stehen Unternehmenszahlen von TLG Immobilien , Deutsche Pfandbriefbank , Talanx sowie Salzgitter auf der Agenda. Zudem zieht Osram die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem der österreichische Halbleiterkonzern AMS erneut sein Interesse an einer Übernahme des in Bedrängnis geratenen Beleuchtungsherstellers bekundet hat./ajx/mis