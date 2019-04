DAX-FLASH: Erstmals wieder seit Anfang Oktober über 12 000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit einem halben Jahr ist der Dax am Donnerstag wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten gestiegen.



Charttechnische Gründe dürften der Auslöser gewesen sein. Hinzu kam eine weiterhin gute Stimmung an den US-Börsen. Zuvor hatte sich bereits die Schweizer Bank UBS positiv zum Dax geäußert. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,39 Prozent auf 12 001,10 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 8. Oktober 2018.

Nach den Kursgewinnen am Mittwoch habe der Dax technisch betrachtet ein klares Kaufsignal gesendet, das zu Anschlusskäufen geführt habe, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Ähnlich äußerte sich auch Chartanalyst Jörg Scherer von der HSBC, der ebenfalls damit rechnet, dass "die Bullen am Drücker bleiben". Das nächste Anlaufziel liege nach 12 008 Punkten bei bis zu rund 12 100 Punkten.

Laut der Schweizer Bank UBS hat sich zudem die Stärke der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr noch nicht in der Entwicklung deutscher Aktien widergespiegelt. Vielmehr seien sie auffallend schwach gewesen, schrieben die Strategen um Nick Nelson./ck/mis