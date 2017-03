DAX-FLASH: Erneuter Test von 12000 Punkten nach ADP-Daten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend gute Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwochnachmittag den Dax und den US-Dollar gestärkt.



Der deutsche Leitindex versuchte sich erneut an der 12 000-Punkte-Marke und lag dabei 0,25 Prozent im Plus. Der Euro fiel derweil gegenüber der US-Währung auf ein Tagestief von 1,0535 Dollar. Laut Zahlen des Dienstleisters ADP hatte die US-Privatwirtschaft im Februar 298 000 Stellen geschaffen. Das ist der höchste Zuwachs seit April 2014.

"Der Stellenzuwachs fällt deutlich besser aus als erwartet und er stellt zusammen mit der Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eine sehr freundliche Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht dar", hieß es bei der Helaba. Der offizielle Arbeitsmarktbericht wird am Freitag veröffentlicht. "Die Erwartungen einer US-Leitzinserhöhung in der nächsten Woche werden bestätigt", so die Experten./ag/mis