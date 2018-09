DAX-FLASH: Erneuter Rückschlag erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax prallt am Donnerstag wieder etwas von der Marke von 12 400 Punkten zurück: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp ein Drittelprozent tiefer auf 12 347 Punkte.



Zuletzt versuchte der Dax mehrfach erfolglos, die Hürde zurückzuerobern.