DAX-FLASH: Erholung setzt sich gebremst fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Mittwoch etwas weiter von seinen zu Wochenbeginn erlittenen Verlusten erholen. Angesichts positiver US-Vorgaben taxierte das Handelshaus Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,31 Prozent höher bei 15 495 Punkten. Damit dürfte sich das Börsenbarometer auch weiter der am Montag gerissenen einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie nähern, die den langfristigen Trend beschreibt.

Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag kontinuierlich zugelegt und in der Nähe ihrer Tageshochs geschlossen. Als hilfreich hatte sich unter anderem die Nachricht erweisen, dass US-Präsident Joe Biden mit Senator Joe Manchin noch einmal über das gewaltige Klima- und Sozialpaket sprechen will - bisher blockiert der demokratische Parteikollege die Pläne Bidens.

Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, schrieb mit Blick auf den hiesigen Aktienmarkt: "Nach den großen Kursverlusten zu Wochenbeginn deutet jetzt alles darauf hin, dass der Dax auf einem versöhnlichen Niveau in die Weihnachtstage geht. Der Dax liegt zwar weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch. Aber er hat sich auch ein gutes Stück von seinen Verlaufstiefs von Ende November und Mitte Dezember erholt." In diesen turbulenten Zeiten sollten sich Anlegerinnen und Anleger schon über kleine Weihnachtsgeschenke an der Börse freuen./la/jha/