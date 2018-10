DAX-FLASH: Erholung erwartet vor dem Start der US-Berichtssaison

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursrutsch stehen die Zeichen beim Dax am Freitag auf vorsichtige Erholung.



Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,06 Prozent höher mit 11 661 Punkten. Am Vorabend war die Abwärtsspirale in New York zwar weitergegangen, Indikationen deuten am Morgen jedoch auch in Übersee auf eine leichte Erholung zum Wochenschluss hin. In Asien stabilisierten sich die Märkte zumindest - mit Kursgewinnen in China.

"Der Markt ist nach dem bedeutendsten Ausverkauf seit Februar ermattet genug", sagte der Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Oanda. Für Anleger sei dies aber kein Indiz dafür, um jetzt blind auf eine schnelle Wende zu vertrauen. Besonnenes vorgehen ist dem Experten zufolge ratsam.