DAX-FLASH: Erholung erwartet - 'Börse bleibt eine nervöse Achterbahnfahrt'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder etwas zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,43 Prozent höher auf 12 270 Punkte.



Tags zuvor war er zwischenzeitlich wieder unter 12 200 Punkte zurückgefallen.

"Die Börse bleibt eine nervöse Achterbahnfahrt", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von CC Partners. Die Aktienindizes seien aktuell trendlos - mit starken und schnellen Schwankungen nach oben und unten. Viele Anleger wollten sich vor dem Fed-Zinsentscheid diese Woche nicht in großem Stil positionieren. Es gilt zwar als ausgemacht, dass die Fed am Mittwoch den Leitzins zum sechsten Mal in Folge erhöht. Interessanter sind aber die Signale, wohin in der Geldpolitik die Reise geht.

Im drohenden Handelsstreit mit den USA macht sich etwas Optimismus breit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Wilbur Ross Möglichkeiten für eine Lösung im Streit um Zölle auf Stahl und Aluminium./ag/jha/