DAX-FLASH: Erholt - Quartalszahlen und EZB prägen das Geschehen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Schwächephase am Vortag stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag auf Erholung.



Wie der Broker IG gut zwei Stunden vor der Eröffnung errechnete, dürfte der Dax 0,42 Prozent höher in den Handel starten bei 12 474 Punkten. Damit würde sich deutsche Leitindex wieder etwas näher an die 200-Tage-Linie bei etwas über 12 660 Punkten heranpirschen, die er zuletzt etwas aus den Augen verloren hatte.

Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Gute Quartalszahlen hatten am Vortag in New York gestützt. Der Renditeanstieg bei den US-Anleihen bremste die weltweiten Börsen allerdings zuletzt immer wieder aus, so auch hierzulande. Die Aktienmärkte in Asien zeigten an diesem Donnerstag bislang ein gemischtes Bild mit Kursgewinnen in Japan und Verlusten in China.