DAX-FLASH/EUROSTOXX-FLASH: Indizes legten nach EZB-Aussagen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstagnachmittag nach der Pressekonferenz zur Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank wieder über die psychologisch wichtige Marke von 12 000 Punkten gestiegen.



Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,40 Prozent im Plus bei 12 015,38 Punkten. Seitens der EZB gab es keine Signale einer baldigen Straffung der Geldpolitik, wenngleich sie weniger Wachstumsrisiken als bisher sieht. Anleger hatten die Äußerungen genau im Blick, da einige zumindest in puncto der Anleihekäufe der Notenbank etwas einschränkende Aussagen für möglich gehalten hatten. Derartige Befürchtungen bestätigten sich aber nicht.