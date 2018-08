DAX-FLASH: Dünnes Plus erwartet - Berichtssaison im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Dienstag gut behauptet in einen von der Berichtssaison geprägten Handelstag starten.



Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,11 Prozent höher bei 12 612 Punkten. Nach einer soliden Entwicklung in New York geben ihm auch Kursgewinne in Fernost eine eher positive Tendenz vor.

Experten zufolge machen Handelsstreitigkeiten aber weiterhin die Schlagzeilen. Laut Analyst Michael McCarthy von CMC Markets hemmt die Sorge vor einer bremsenden Wirkung auf die Weltwirtschaft derzeit das Interesse der Anleger an Aktien - auch wenn es aus der Sicht der Unternehmen gut laufe. Trotz des Widerstands der EU hat US-Präsident Donald Trump heute die umstrittenen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt.