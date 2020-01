DAX-FLASH: Der Dax versucht es nochmal nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einer von Stagnation geprägten Woche dürfte der Dax am Freitag nochmal einen Versuch nach oben starten.



Rund rund zwei Stunden vor dem Handelsstart taxierte der Broker den deutschen Leitindex gut ein halbes Prozent höher auf 13 500 Punkte. Auf Wochensicht würde der Dax damit letztlich aber doch nur auf der Stelle treten.

An der Wall Street ist der Aufwärtsdrang dagegen ungebrochen, Dow & Co erreichten am Vorabend erneut Rekordmarken. In Fernost ist der Aktienhandel am Morgen von moderaten Aufschlägen gekennzeichnet.

Vor allem die Kursverluste der im Dax zahlreich vertretenen Automobilwerte hatten den Index zuletzt gebremst. Das Risiko von Strafzöllen der USA auf Autoimporte hatte Investoren verschreckt. Der Dax pendelte die Woche über um die Marke von 13 450 Zählern - und fiel damit hinter die US-Börsen zurück. Zum Vergleich: Für den Dow Jones Industrial zeichnet sich ein Wochenplus von knapp zwei Prozent ab. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets führte die relative Schwäche der europäischen Börsen auf die "nur mäßige konjunkturelle Erholung" in der Region zurück./bek/mis