DAX-FLASH: Dax unter 13 000 Punkten erwartet - Stärkerer Euro belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein festerer Eurokurs dürfte den Dax am Donnerstag weiter belasten.



Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 982 Punkte und damit 0,25 Prozent unter seinem Vortagesschluss.

Der Kurs des Euro hatte zum US-Dollar bereits am Mittwochnachmittag nach guten Daten zur Verbraucherstimmung in der Eurozone spürbar zugelegt. Der Anstieg setzte sich am Abend fort, nachdem im jüngsten Protokoll der US-Notenbank Fed die schwache Inflation stark thematisiert wurde.

Während eine Leitzinsanhebung in den USA im Dezember wohl eine ausgemachte Sache sei, habe die Ungewissheit über den weiteren Kurs der Fed zugenommen, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK die Kursgewinne des Euro.