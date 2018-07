DAX-FLASH: Dax tritt weiter auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag erneut ein träger Handel ab.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 572 Punkte, 0,09 Prozent über seinem Vortagesschluss.

Marktbeobachter verwiesen am Morgen darauf, dass den Anlegern derzeit die richtige Idee fehlt, in welche Richtung es für die Märkte in nächster Zeit gehen wird. Schlechte Nachrichten wie etwa die Warnung des Internationalen Währungsfonds (IWF), dass sich die Lage der Weltwirtschaft wegen politischer Unsicherheiten leicht eintrübe, sorgten derzeit für Zurückhaltung unter den Anlegern.

Schlechte Stimmung kommt auch aus der laufenden Berichtssaison. Maue Quartalszahlen sorgten bei der Videoplattform Netflix im nachbörslichen US-Handel für einen Kurssturz. "Sollten mehrere Überraschungen dieser Art kommen, könnten die Börsianer schnell nervös werden", kommentiert dies Thomas Altmann von QC Partners./tih/fba