DAX-FLASH: Dax steuert auf klare Kursgewinne zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte sich am Dienstag aus seiner jüngsten Komfortzone wagen.



Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12 802 Punkte, was ein Plus von 0,9 Prozent bedeutet. Damit würde er einen weiteren Versuch unternehmen, die Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben zu verlassen. Der Bereich von 12 750 bis 12 800 Punkten hatte sich zuletzt immer wieder als hohe Hürde erwiesen.

Als Stütze gelten am Dienstag die positiven Vorgaben aus Übersee. In New York hatte der Dow Jones Industrial - anders als die Nasdaq-Indizes mit den neuerdings eher gemiedenen Technologiewerten - am Vorabend seine Gewinne ausgebaut. Die gute Stimmung schwappte dann nach Asien und nun wohl auch nach Europa über.

Laut Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Axitrader setzen die Anleger darauf, dass die Streitparteien in den USA für neue Gespräche über neue Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise an den Verhandlungstisch zurückkehren, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag das neue Konjunkturpaket einfach per Verfügung angeordnet hatte.

In Deutschland mehren sich am Dienstag wieder die Unternehmensberichte unter anderem mit Quartalszahlen von Hellofresh , Aurubis , Zalando und Deutz . Einen Blick wert sein könnten hierzulande auch die am Vormittag veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen./tih/jha/