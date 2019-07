DAX-FLASH: Dax steigt weiter - EZB dürfte sich geldpolitisch lockern

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte der Dax die Gewinne seit Wochenbeginn im frühen Handel ausbauen.



Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,42 Prozent höher auf 12 575 Punkte. Das wäre der höchste Stand seit mehr als zwei Wochen und für den Leitindex rückt damit das jüngste Hoch von 12 656 Zähler immer näher.

Unterstützung erhält der Dax von den US-Börsen, wo der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq 100 am Vortag neue Rekordhochs erklommen hatten. An den großen fernöstlichen Handelsplätzen setzten sich die Gewinne am Morgen fort.

Nicht zuletzt die Erwartung unterstützender Maßnahmen der großen Notenbanken befeuert gegenwärtig die Aktienkurse. So dürfte die EZB ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik nach Einschätzung von Experten bekräftigen. Mit einer Zinssenkung rechnen die meisten Experten an diesem Donnerstag aber noch nicht.

Daneben richtet sich das Interesse auf die Quartalsberichte der Unternehmen. Aus dem Dax berichten Volkswagen und BASF über das zweite Quartal, bei BASF sind es endgültige Ergebnisse. Am Vorabend hatte bereits die Deutsche Börse ihr Zahlenwerk veröffentlicht./bek/jha/