DAX-FLASH: Dax stagniert - Steigende Renditen könnten wieder bremsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem freundlichen Wochenauftakt dürfte es am Dienstag im deutschen Aktienhandel erst einmal ruhig zugehen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Vortag zwischenzeitliche Gewinne im späten Handel wieder abgegeben. An den asiatisch-pazifischen Märkten fallen vor allem Verluste in China und Hongkong ins Auge.

Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 200 Punkten kaum bewegt. In der vergangenen Woche war der Dax unter Druck geraten, hatte ein Abrutschen unter die Marke von 15 000 Punkten aber vermieden.

Für Zurückhaltung könnten die weiter steigenden Renditen an den Kapitalmärkten sorgen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legt weiter zu und nähert sich der Marke von zwei Prozent. Bei höheren Zinsen büßen Aktien an Attraktivität ein. Zudem verteuert sich die Refinanzierung der Unternehmen mittels Krediten und Anleihen./bek/jha/