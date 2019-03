DAX-FLASH: Dax stabilisiert erwartet nach Rückschlag

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Vortagesrückschlag dürfte sich der Dax am Donnerstag stabilisieren.



Die Signale der US-Notenbank Fed, den Leitzins in diesem Jahr nicht mehr anzuheben, liefern keine größeren Impulse. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Eröffnung 0,13 Prozent im Plus auf 11 619 Punkte.

"Während der Aktienmarkt einen soliden Start in das Jahr hatte, sind die guten Nachrichten über Zinserhöhungen oder genauer gesagt über deren Ausbleiben nun eingepreist," sagte Marktstratege Lee Ferridge von State Street Global Markets. So hatte der Dax im Wochenverlauf mit 11 823 Punkten einen Höchststand seit Oktober erreicht. Neben der Aussicht auf weiteres Billiggeld der US-Notenbank hatte dabei seit Jahresbeginn auch die Hoffnung auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit angetrieben. Ein Durchbruch bei diesem Thema steht aber nach wie vor aus.

Auf der Unternehmensseite steht der Baustoffkonzern HeidelbergCement im Blick, der nach einem Gewinnplus für das Jahr 2018 mehr an seine Aktionäre ausschütten will. Zudem bleibt Bayer Thema, nachdem die Aktie am Vortag infolge einer Schlappe in einem Glyphosat-Prozess um knapp 10 Prozent eingebrochen war./mis/jha/