DAX-FLASH: Dax stabil - US-Außenminister Blinken: Tür für Verhandlungen offen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stabilisierung an den Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der Dax, der am Vortag knapp über der Marke von 14 000 Punkten geschlossen hatte, wird noch ein wenig höher erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 14 052 Zählern leicht im Plus. Am Vortag war der Leitindex zunächst auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gefallen, hatte sich dann aber stabilisiert.

US-Außenminister Antony Blinken hält diplomatische Verhandlungen im Ukraine-Krieg im Fall einer Deeskalation der russischen Seite weiter für möglich. "Wir halten die Tür für einen diplomatischen Weg offen", sagte Blinken. Ohne eine militärische Deeskalation werde das aber sehr schwer sein, schränkte er ein. Blinken plant angesichts des Ukraine-Krieges eine Reise nach Osteuropa.

Die europäischen Märkte hätten mittlerweile "ein hohes Maß an Unsicherheit eingepreist", schrieb Analyst Paul O’Connor von der Investmentfirma Janus Henderson. Die Aktienkurse deuteten auf einen "extremen Pessimismus gegenüber Anlagen der Eurozone hin". Ein derart hoher Grad an Misstrauen sei zuvor nur in der US-Immobilienkrise, der Schuldenkrise in der Eurozone und in den Anfangstagen der Corona-Pandemie zu beobachten gewesen./bek/jha/