DAX-FLASH: Dax schleppt sich ins Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der Woche ist die Luft raus aus dem deutschen Aktienhandel.



Der Broker IG taxierte am Freitag den Leitindex Dax etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,13 Prozent niedriger auf 12 659 Punkte. Damit dürfte der Leitindex den schächeren Vorgaben aus dem späten US-Handel und von den asiatisch-pazifischen Börsen folgen.

Im Verlauf dieser Woche steht für den Dax ein kleines Plus von 0,5 Prozent zu Buche. Die ganze Woche über pendelte der Index in einer engen Spanne um die Marke von 12 650 Punkten. Der Sprung über die den längerfristigen Trend abbildende 200-Tage-Linie bei aktuell 12 754 Zählern blieb dem Dax in dieser Woche versagt.

Auch eine Flut von Quartalszahlen konnte den Dax nicht stärker in die eine oder andere Richtung bewegen. Die Ungewissheit über den Fortgang des Handelskonflikts zwischen den Wirtschaftsmächten USA und China überschatte die Finanzmärkte, sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets./bek/fba