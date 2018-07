DAX-FLASH: Dax mit positivem Start erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag ein freundlicher Wochenausklang ab.



Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 552 Punkte und damit knapp ein halbes Prozent über seinem Vortagesschluss. Er steuert so auf ein positives Wochenergebnis zu.

Rückenwind geben dem Markt zu Wochenschluss die zuvor erzielten Kursgewinne an der Wall Street und aktuelle Wirtschaftsdaten aus China. Ungeachtet der Handelsspannungen war Chinas Warenaustausch mit den USA im ersten Halbjahr stark angestiegen. In New York hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend seine Gewinne ausgebaut und in der Nähe des Tageshochs geschlossen. Börsianer hatten dies damit begründet, dass China im zugespitzten Handelsstreit mit den USA bisher auf eine ähnlich aggressive Wortwahl wie die US-Führung verzichte.