DAX-FLASH: Dax ohne London und New York weiter um 12000 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch zu Beginn der neuen Handelswoche dürfte der Dax um die Marke von 12 000 Punkten pendeln.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein Viertelprozent höher auf 12 038 Punkte.

In London und den USA bleiben die Börsen am Montag wegen Feiertagen geschlossen. "Mit den Feiertagen dort dürfte es noch ruhiger zugehen", schrieb Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Das deutsche Aktiengeschäft dürfte von deutlich geringeren Börsenumsätzen gekennzeichnet sein, was allerdings hier und dort größeren Kursausschlägen Vorschub leisten könnte.

Von den Europawahlen am Wochenende dürften einem Händler zufolge zumindest keine größeren Belastungen für die Börsen ausgehen. Zwar hätten die Volksparteien vielerorts an Stimmen eingebüßt, der von einigen erwartete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben./bek/fba