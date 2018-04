DAX-FLASH: Dax nimmt neuen Anlauf auf 12 600 Punkte und 200-Tage-Linie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in die durch den Maifeiertag verkürzte Handelswoche starten.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Start ein Drittelprozent höher auf 12 623 Punkte. Die asiatischen Börsen geben einen positiven Trend vor.

Seit Mitte April nahm der Dax bereits mehrfach Anlauf auf die Marke von 12 600 Punkten, konnte sie jedoch jeweils nur im Handelsverlauf kurzzeitig überwinden. Er blieb zudem knapp unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12 664 Punkten liegt.

In Asien freuen sich die Anleger vor allem über Entspannung mit Nordkorea. Das isolierte Land will nach südkoreanischen Angaben auf seine Atomwaffen verzichten, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen. Zudem habe der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un beim Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In am Freitag zugesagt, das Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes im Mai zu schließen.

Eine nach dem starken Anstieg im März nun wieder etwas eingetrübte Stimmung in den großen und staatlich dominierten chinesischen Industriekonzernen trat in den Hintergrund./ag/fba